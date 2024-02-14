قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إنّ مصر والسعودية هما محور وعماد الوطن العربي بعد تراجع سوريا والعراق، مشيرا إلى أن العراق تشهد صحوة قوية في الفترة الأخيرة لاستعادة هيبتها ومكانتها وهويّتها.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة « MBC مصر»، أنّ اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية هي «محور المنطقة التي تعيش عليها إسرائيل منذ مارس 1979»، مؤكدا أنّ ضرب هذا المحور أو المساس بها سيؤدي إلى اهتزاز المنطقة بأكملها.

وتابع: «الأمور لن تسير كما تريدها إسرائيل المسألة ليست بهذه البساطة، وهم يُدركون هذا جيدًا، والعقلاء منهم في وسائل الاعلام العبرية يؤكدون أنهم لا يفكرون في هذه المجازفة؛ لأن المساس بالسلام مع مصر مغامرة غير محسوبة العواقب».

ووصف الفقي سياسة إسرائيل الاستعمارية بـ «الشرسة والغريبة»، قائلا :«إذا تم تفريغ غزة من سكانها غدًا -وهذا لن يحدث- فإن إسرائيل ستملؤها بالمستوطنين في اليوم التالي وتبني المستوطنات، إسرائيل تريد أن تصفي القضية الفلسطينية وتفضي الأرض وجاءتها الفرصة على الطبطاب».

وأوضح أن إسرائيل تتخذ من أحداث 7 أكتوبر مبررا لكل جرائمها المروعة وذريعة لكل ما تريده سواء على مستوى الإنهاء على المقاومة أو الحصول على مساحة أكبر من الأرض، وإخلاء أكبر عدد ممكن من المناطق من السكان والتمدد إلى داخلها ببناء المستوطنات.