مقتل رجل رميا بالرصاص في بروكسل والعمدة يشير لارتباط الجريمة بالمخدرات

لقي رجل حتفه رميا بالرصاص في بروكسل، صباح اليوم الأربعاء، في رابع حلقة من سلسة حوادث إطلاق النار في غضون أربعة أيام.

ووقع إطلاق النار بالعاصمة البلجيكية في حي بورت دو هال بمنطقة سانت جيل، في مكان لا يبعد كثيرا عن محطة القطارات الدولية الرئيسية.

وذكرت وكالة أنباء "بلجا"، أنه تم إطلاق النار على الرجل قبل 06:00 صباحا (0500 بتوقيت جرينتش).

يذكر أن هذا رابع إطلاق نار في المنطقة منذ الأحد الماضي، لكنه أول حادث يسفر عن مقتل شخص. وتم إطلاق النار على شخصين مساء الأحد وتعرضا لإصابات خطيرة. وتم إطلاق المزيد من الأعيرة النارية، دون أن تصيب أي أحد، بعد ظهر أمس الثلاثاء وفي الساعة 0130 صباح اليوم الأربعاء.

وأصيبت امرأة إثر صدم المشتبه بهم لها بسيارتهم أثناء فرارهم من موقع الجريمة أمس.

ونقلت قناة "آر تي بي إف" عن جان سبينيت رئيس بلدية سانت جيل قوله "إننا نواجه عصابات مافيا" متورطة في تجارة المخدرات.