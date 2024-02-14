هاميلتون : انتابني شعور غريب أثناء المشاركة في إطلاق السيارة الجديدة لمرسيدس

قال لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، المشاركة ببطولة العالم لسباقات فورمولا-1، إن شعور غريب انتابه أثناء مشاركته في إطلاق سيارة مرسيدس، اليوم الأربعاء، لآخر مرة في مسيرته.



وأضاف هاميلتون، في أول تصريح علني له منذ الإعلان المفاجئ بانتقاله إلى فريق فيراري في العام المقبل أن الأسابيع القليلة الماضية كانت عاطفية للغاية وأنه كان لديه شعورا غريبا بالتواجد هنا.



وأوضح هاميلتون في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" :"كان التركيز طوال فترة التدريبات الشتوية على إعادة الفريق للمكان الذي كان فيه من قبل".



وأضاف :"مررنا بفترة صعبة في العامين الماضيين ولكنها كانت فترة مفيدة للغاية. ساعدتنا تلك الفترة على إعادة تنظيم صفوفنا والنظر في الأمور بجدية".



وأضاف توتو فولف الذي كان يقف بجوار هاميلتون :"كان شتاء صعبا للغاية. سيكون هذا هو آخر موسم لهاميلتون معنا لذلك نحن حريصون على جلب سيارة سريعة ".



كان هاميلتون مدد تعاقده لمدة عامين مع مرسيدس في أغسطس، ولكن في فصل الشتاء فاجأ العالم الرياضي بعدما اختار إنهاء عقده مبكرا لينضم لفيراري.



ويبدأ موسم 2024 يوم 2 آذار/مارس في البحرين، علما بأن اختبارات ما قبل بدء الموسم ستقام الأسبوع المقبل وتستمر لمدة ثلاثة أيام.