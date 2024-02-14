بريطانيا: سائقو القطارات في 5 شركات يصوتون على تنظيم إضراب لـ6 أشهر أخرى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صوت سائقو القطارات في 5 شركات مشغلة للسكك الحديد في بريطانيا على مواصلة الإضراب لـ6 أشهر في إطار النزاع الدائر منذ فترة طويلة بشأن الأجور وأوضاع العمل.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا"، إن نقابة سائقي القطارات البريطانية "أسليف" أعلنت أن أعضاءها في الشركات المشغلة للقطارات "شيلترن"، و"سي 2 سي"، و"إيست ميدلاندز" و"نورثرن" و"ترانس بيني" أيدوا بشدة مواصلة الإضراب.

ويجب أن تجري النقابات المشاركة في النزاع إعادة تصويت لأعضائها كل 6 أشهر بشأن الاستمرار في الإضراب.

وصوت أعضاء "أسليف" في شركة تشيلترن ريلوايز بواقع 94% لمواصلة الإضراب، وبواقع 89% في "سي 2 سي"، و90% في إيست ميدلاندز ريلواي، وبواقع 93% في نورثرن ترينز، وبواقع 95% في ترانس بيني ترينز.

وبلغت نسبة الإقبال في جميع مراكز التصويت 70% على الأقل.

وقال مايك ويلان، أمين عام أسليف، "تظهر هذه النتائج –مرة أخرى- رفضا واضحا من جانب سائقي القطارات للعرض السخيف الذي قدمته لنا في أبريل من العام الماضي مجموعة ريل دليفري نيابة عن شركات تشغيل القطارات الذين نحن في نزاع معهم".

وأضاف ويلان أن النقابة لا تزال منفتحة وترغب في إجراء محادثات بشأن مراجعة العرض.