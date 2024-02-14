 سبعة من كل عشرة مراهقين في كوريا الجنوبية لا يرون الزواج ضروريا - بوابة الشروق
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سبعة من كل عشرة مراهقين في كوريا الجنوبية لا يرون الزواج ضروريا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 8:23 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 8:23 ص

ينظر سبعة من كل عشرة مراهقين في كوريا الجنوبية إلى الزواج على أنه أمر غير ضروري ، أي أقل من نصف المعدل منذ عقد مضى، حسبما أظهر استطلاع للرأي.

وأجرى المعهد الوطني لسياسة الشباب استطلاعا للرأي شمل 7718 طالبا من طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في جميع أنحاء البلاد في الفترة من مايو إلى يوليو، وقال 5ر29% فقط إن الزواج ضروري، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

ويمثل ذلك أقل من نصف الـ 2ر73% الذين ردوا بالإيجاب عن الحاجة إلى الزواج في عام 2012. وأظهر الاستطلاع أن التغيير في المفاهيم كان أكثر وضوحا بين الطالبات، من 1ر63% إلى 8ر18%.

وقال 8ر19% فقط ممن شمهلم الاستطلاع إن إنجاب طفل أمر ضروري في الزواج، لكن 6ر60% رأوا أنه يمكن للمرء أن ينجب طفلا دون زواج، في إشارة إلى أن المراهقين لم يعودوا يساوون بين الزواج والإنجاب.

وفي نفس الاستطلاع، قال 52% من المراهقين إنه يجب تقنين زواج المثليين.

وقال أحد الباحثين إن "هذا الاستطلاع يظهر أن المراهقين لم يعودوا متمسكين بالقيم التقليدية"، مشددا على أن السياسات المتعلقة بالأسرة والولادة يجب أن تخضع لتغيير جوهري.


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