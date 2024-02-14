المعداوي شعيشع مديرا لإدارة قلين الاجتماعية بكفر الشيخ

أصدرت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، قراراً بتكليف المعداوي عبد الحليم شعيشع، للقيام بأعمال مدير إدارة قلين الاجتماعية، وذلك خلفاً لـ عبد الحميد محمد خليل، مدير الإدارة السابق، والذي بلغ السن القانونية للمعاش.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار اللواء الوزير المحافظ رقم 584 لسنة 2020 بالتفويض بالاختصاص.

بدأ المعداوي شعيشع، مدير إدارة قلين الاجتماعية عمله موظفاً بإدارة بيلا الاجتماعية، ثم تدرج في المناصب حتى وصل إلى منصب مدير إدارة بيلا الاجتماعية، إلى أنّ صدر القرار المتقدم من وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ بتكليفه القيام بأعمال مدير إدارة قلين الاجتماعية، وهو من القيادات المشهود لها بالكفاءة وحسن الإدارة.