قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لا يمكن أن تقبل بتطهير غزة من سكانها، معقبًا: «مبادرات تهجير سكان غزة بحكم العدم بالنسبة لنا».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، أن بلاده تقدر الموقف المصري في رفض التهجير القسري للفلسطينيين.

وأوضح أن «إدارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مستمرة في سياسة الاحتلال والقتل والمجازر، رغم ردود الفعل العالمية».

واستطرد: «نتنياهو يجب أن يكف عن نقل المجازر إلى رفح، والمجتمع الدولي يجب ألا يسمح بهذا التصرف الجنوني».

وأكد أن بلاده مستمرة في التعاون مع مصر من أجل وقف إراقة الدماء في غزة، مضيفًا: «على المدى المتوسط فإن إعادة إعمار غزة وتضميد الجروح يتطلب منا العمل المشترك، ومستعدون للعمل مع مصر في هذا الشأن».

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في قصر الاتحادية.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس التركي بقصر الاتحادية، حيث عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين، ثم استعرض الرئيسان حرس الشرف.