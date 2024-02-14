 ضمن مبادرة حياة كريمة.. إطلاق قافلة طبية بالمجان لقرية الروضة في الشرقية - بوابة الشروق
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ضمن مبادرة حياة كريمة.. إطلاق قافلة طبية بالمجان لقرية الروضة في الشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 7:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 7:26 م

أعلنت مديرية الشئون الصحية في محافظة الشرقية، إطلاق القافلة الطبية المجانية في قرية الروضة التابعة للإدارة الصحية بمدينة الصالحية الجديدة، على أن تستمر فعاليات القافلة الطبية والعلاجية بالمجان على مدار يومين؛ وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد بيان مديرية الشئون الصحية في محافظة الشرقية، أن القافلة الطبية والعلاجية في قرية الروضة التابعة للإدارة الصحية بمدينة الصالحية الجديدة تستهدف توقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج بالمجان لجميع المرضى في التخصصات الطبية التالية "نساء وولادة – خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال – الباطنة – الأنف والأذن – الرمد – العظام – الجراحة – الأسنان – القلب – الجلدية – الروماتيزم – المسالك البولية".

كما تشهد القافلة الطبية والعلاجية توفير خدمات الأشعة والتحاليل لكل المترددين على القافلة من أبناء وأهالي قرية الروضة التابعة للإدارة الصحية بمدينة الصالحية الجديدة، وذلك دون أي رسوم أو مقابل مادي.


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