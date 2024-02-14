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رونالدو يقرب النصر من دور الثمانية لدوري أبطال آسيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 10:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 10:21 م

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه النصر السعودي للتقدم خطوة هامة نحو التأهل لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

واقتنص النصر فوزا ثمينا 1 / صفر من ملعب مضيفه ومواطنه الفيحاء، اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 للمسابقة القارية.

وتقمص رونالدو دور البطولة في اللقاء، بتسجيله هدف النصر الوحيد في الدقيقة 81، ليزور مرمى الفيحاء للمرة الأولى منذ انضمامه للفريق الملقب بـ(العالمي) في يناير 2023.

وأصبح يكفي النصر التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة، التي ستقام بملعبه يوم الأربعاء القادم، من أجل الصعود لدور الثمانية في البطولة.

في المقابل، بات يتعين على الفيحاء الفوز بفارق هدفين على الأقل، إذا أراد استمرار مغامرته في دوري أبطال آسيا.

ويعد هذا هو الفوز الثاني الذي يحققه النصر على الفيحاء في الموسم الحالي، بعدما سبق أن تغلب عليه 3 / 1، في أكتوبر الماضي، ببطولة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).


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