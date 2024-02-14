أوكرانيا تعترض صاروخ كروز روسيا فوق أوديسا

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قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها منعت صاروخ كروز روسيا من ضرب مدينة أوديسا الساحلية اليوم الثلاثاء.

وأعلن الجيش أن أجزاء من الصاروخ الذي تم اعتراضه أحدثت أضرارا بمبنيين.

وأضاف أن مقاتلة روسية أطلقت صاروخ كروز من طراز "سي إتش- 59" فوق البحر الأسود في اتجاه المدينة.

وأعلنت إدارة منطقة أوديسا أنه لم يتعرض أي أحد لإصابات، مضيفة أن أضرارا لحقت بمبنى مرتفع ومبنى جديد لا يزال غير مأهول.

ومن غير المعتاد أن يقع هجوم بعد الظهيرة، فعادة ما تشن روسيا هجماتها بالصواريخ وصواريخ كروز والطائرات المسيرة خلال الليل.