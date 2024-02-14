أردوغان: عازمون على زيادة حجم استثماراتنا التركية في مصر بحدود 3 مليارات دولار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه اتفق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليارات دولار في أقرب وقت.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء: «نحن عازمون على زيادة حجم استثماراتنا التركية في مصر بحدود 3 مليارات دولار حاليا».



وذكر أنهما تبادلا الآراء حول إمكانية اتخاذ تدابير إضافية؛ لزيادة التعاون التجاري والاقتصادي، كما تناقشا حول التعاون في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية.



ولفت إلى إثبات تركيا قوتها في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية، مضيفًا: «نطور علاقتنا أيضا لبناء الطاقات الكامنة بين البلدين، وتطوير تعاوننا في مجال الطاقة، كما نعزز روابطنا في المجالات السياحية والتعليمية والثقافية».



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في قصر الاتحادية.



وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس التركي بقصر الاتحادية، حيث عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين، ثم استعرض الرئيسان حرس الشرف.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، في مقدمة مستقبلي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعقيلته أمينة أردوغان، بمطار القاهرة لدى وصولهما العاصمة.