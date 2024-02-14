ملك الأردن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ويؤكد ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة

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أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى لقائه وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن في واشنطن الثلاثاء، ضرورة إنهاء الحرب على غزة وحماية سكانها من تفاقم الوضع الإنساني المأساوي.

وأكد الملك أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره خاصة الدول الكبرى والمؤثرة لمنع اتساع الصراع في الإقليم.



وجدد رفض الأردن التام لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين عن أرضهم أو لإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها أو فصلها عن الضفة الغربية.

وبيّن الملك عبد الله أن استمرار توسع العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة سيكون له تداعيات إنسانية وأمنية كارثية، خصوصا في ظل الوضع الإنساني الخطير.

وحذر العاهل الأردني من خطورة تداعيات الهجوم الإسرائيلي على رفح التي يتواجد فيها ما يقارب مليون ونصف المليون من سكان غزة بعد إجبارهم على النزوح من أماكن إقامتهم.

وأفاد الملك عبد الله التأكيد بأن الحلول العسكرية لن تجدي نفعا وأن العنف يولد العنف، مشددا على أنه لا بديل عن الحل السياسي لتحقيق السلام العادل والشامل.

وصرح الملك بأن السبيل الوحيد لتحقيق السلام هو حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأعاد الملك التأكيد على أهمية الاستمرار في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وفق تكليفها الأممي.