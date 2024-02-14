قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إنه يصر على أن "إسرائيل لن تخضع لمطالب حماس الوهمية".



وأضاف نتنياهو، في تصريحات نقلها مكتبه: "لا مقترح جديدا من حماس في القاهرة بشأن اتفاق المحتجزين، وتغير موقفها فقط هو ما سيسمح بحدوث تقدم".



وتابع " لقد استعدنا حتى الآن 112 مختطفا من خلال الدمج بين الضغط العسكري القوي والمفاوضات الحازمة".



وحول العملية العسكرية في رفح، قال نتنياهو "سنقاتل حتى النصر الكامل الذي يشمل عملية قوية في رفح بعد السماح للمدنيين بمغادرة مناطق القتال".



من جهتها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو قرر عدم إرسال وفد التفاوض إلى القاهرة دون علم الوزيرين في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس وجادي آيزنكوت.