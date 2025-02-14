أسامة نبيه: مجموعة مصر في أمم أفريقيا للشباب هي الأقوى

علق أسامة نبية ، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، على قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، التي كشف عنها الاتحاد الأفريقي للكرة، الخميس.

قال أسامة نبيه، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن القرعة أوقعت مصر في مجموعة هى الأقوى، تضم منتخبات نيجيريا، المغرب، جنوب إفريقيا.

أضاف:" لدي ثقة في اللاعبين والجهاز المعاون على تحقيق الهدف المنشود لمنتخب الشباب، وسنعمل على إعداد اللاعبين نفسيا وبدنيا".

تابع:" الفترة المقبلة، ستشهد خوض عدد من المبارايت الودية، وضم عناصر جديدة، واستبعاد بعض اللاعبين، وذلك قبل انطلاق البطولة".

وأكد أسامة نبيه، أن المنتخب المصري يستعد جيدًا لهذه البطولة، خاصةً في ظل التغيرات الكبيرة التي شهدتها خريطة كرة القدم الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، مما يجعل المنافسة أكثر صعوبة.