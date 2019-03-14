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وزيرة بريطانية تستقيل من الحكومة على خلفية «بريكست»

لندن - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 14 مارس 2019 - 2:30 ص | آخر تحديث : الخميس 14 مارس 2019 - 2:30 ص

أعلنت سارة نيوتون، الوزيرة بالحكومة البريطانية عبر حسابها على تويتر استقالتها "لكي تكون قادرة على التصويت لصالح إجراء يؤيد الالتزام بالخروج من الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق


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