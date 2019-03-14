وزيرة بريطانية تستقيل من الحكومة على خلفية «بريكست»

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أعلنت سارة نيوتون، الوزيرة بالحكومة البريطانية عبر حسابها على تويتر استقالتها "لكي تكون قادرة على التصويت لصالح إجراء يؤيد الالتزام بالخروج من الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق