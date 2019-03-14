اليابان تحظر استخدام طائرات بوينج 737 ماكس في مجالها الجوي

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قررت الحكومة اليابانية اليوم الخميس حظر تحليق طائرات من طراز بوينج 737 ماكس 8 وماكس 9 في مجالها الجوي.
وتأتي هذه الخطوة بعدما أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامره بتعليق استخدام طائرات بوينح 737 ماكس.