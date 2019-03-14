الخميس 14 مارس 2019 12:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في حملة «أبو شنب - اتنين كفاية» لتنظيم الأسرة التي أطلقتها وزارة التضامن؟
النتـائـج تصويت

اليابان تحظر استخدام طائرات بوينج 737 ماكس في مجالها الجوي

د ب أ
نشر فى : الخميس 14 مارس 2019 - 11:47 ص | آخر تحديث : الخميس 14 مارس 2019 - 11:47 ص

قررت الحكومة اليابانية اليوم الخميس حظر تحليق طائرات من طراز بوينج 737 ماكس 8 وماكس 9 في مجالها الجوي.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامره بتعليق استخدام طائرات بوينح 737 ماكس.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك