لافروف ووزير الخارجية الفنزويلي يؤكدان عزمهما تعزيز التعاون في إطار الأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والفنزويلي خورخي أرياسا، اتفقا - في اجتماع بالعاصمة النمساوية فيينا - على تعزيز التعاون في الأمم المتحدة وفي المحافل الدولية الأخرى.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عن الخارجية الروسية قولها "أعرب الطرفان عن عزمهما تعزيز التعاون في الأمم المتحدة وفي المحافل الأخرى المتعددة الأطراف، وشددا على أهمية احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي في العلاقات بين الدول".

كما أكد الجانب الروسي أهمية إيجاد حلول سياسية سلمية للخلافات الداخلية في فنزويلا، "دون تدخل مدمر، لا سيما بالقوة، من الخارج".

وجرى الاجتماع على هامش الدورة الثانية والستين للجنة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات في فيينا.

جدير بالذكر أن الأزمة السياسية في فنزويلا تفاقمت بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان جوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.

من جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفاً رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة".

وفي سياق أخر، أعلنت الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف، بحث مع نظيره الكوري الشمالي إيم جونغ إيل، جدول الاتصالات السياسية بين البلدين.

وأوضحت الخارجية في بيان "بحث الطرفان قضايا تطوير العلاقات الثنائية الراهنة، بما في ذلك جدول الاتصالات السياسية وآفاق تقدم التعاون في المجالات العملية، وجرى تبادل للآراء حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية".



