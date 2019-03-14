تايوان: نحتاج لمزيد من التعاون الدولي لإنقاذ الأجانب المحتجزين في الصين

قال وزير خارجية تايوان، جوزيف وو، اليوم الخميس، إن هناك حاجة لمزيد من التعاون الدولي من أجل التمكن من الإفراج عن أجانب محتجزين في الصين.

وأضاف وو أن الحكومة التايوانية سوف تعمل بصورة أكثر كثافة بشأن هذه القضية مع دول أخرى لإنقاذ أجانب محتجزين بالصين.

وقال وو لمراسلين أجانب في تايبيه " تستطيع أن ترى أن هناك كنديين محتجزين لدى الصين، كما أن هناك أصحاب جنسيات أخرى تم احتجازهم في الصين".

وأضاف" إذا كان هناك مزيد من التعاون الدولي في هذا الشأن، أعتقد أن ذلك سوف يعزز من فرصنا للإفراج عن المحتحزين".

وتأتي تعليقات وو بعد يومين من مطالبة السفير الأمريكي المتجول للحريات الدينية الدولية سام براونباك، أثناء زيارته لتايبيه، لبكين بالإفراج عن ناشط حقوقي تايواني.

والتقى براونباك بزوجة الناشط التايواني لي مين جشي في تايبيه اليوم، قبل أيام من حلول الذكرى الثانية لاعتقال زوجها على يد السلطات الصينية.

ويقضي لي، الذي اختفى في 19 مارس 2017، عقب أن دخل الصين عبر ماكاو، عقوبة السجن لمدة خمسة أعوام في سجن شيسان بإقليم هونان بوسط الصين، وأدانته محكمة صينية في نوفمبر 2017 بتهمة تقويض سلطة الدولة.