ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام اليورو والدولار عقب رفض «بريكست» بدون اتفاق

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ارتفع الجنيه الإسترليني أمام اليورو والدولار اليوم الخميس، بعدما صوت أعضاء البرلمان البريطاني ضد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون اتفاق، مما يرجح بتأجيل الخروج.

وأوضحت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية اليوم الخميس، أن الجنيه الإسترليني ارتفع بمقدار1.18 مقابل اليورو، وبمقدار 1.33 أمام الدولار، ليقفز الإسترليني إلى أعلى مستوياته منذ شهور.

من جهتها، قالت كاثرين ماك جينيس من مؤسسة مدينة لندن إن تقلبات الجنيه الإسترليني كانت بفعل السياسة وليس الاقتصاد.

يذكر أن البرلمان البريطاني صوت مساء أمس الأربعاء لصالح رفض خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وجاءت نتيجة التصويت 321 عضوا مقابل 278 عضوا.

وكانت الحكومة البريطانية قد اقترحت أمس تمديد أمد بريكست حتى 30 يونيو المقبل، في محاولة لكسب الوقت لتمرير التشريعات اللازمة للخروج.التتبع



