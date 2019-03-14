ماليزيا ترفض الافراج عن المشتبه بها في قتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية

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رفض ممثلو الادعاء الماليزيون إسقاط الاتهامات المنسوبة إلى دوان ثي هونج، المشتبه بها الثانية في قتل كيم جونج نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، حسبما ذكرت وكالة أنباء برناما الماليزية.