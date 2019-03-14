غرفة التجارة والصناعة الألمانية: يجب أن تظل الصين شريكا تجاريا استراتيجيا لأوروبا

حذرت غرفة التجارة والصناعة الألمانية من إتباع نهج متشدد تجاه الصين، وأكدت أنه يجب أن تظل الصين شريكا تجاريا استراتيجيا لأوروبا.

وقال المدير التنفيذي للغرفة مارتن فانسلبن، بالعاصمة الألمانية برلين، إنه على الرغم من أن الصين ليست دائما منافسا عادلا تماما، وأن الشركات التي لديها صفقات تجارية مع الصين تشكو دائما من عوائق تجارية ومشكلات في الوصول إلى الأسواق، "فإنه لا يمكننا تجاهل الإمكانات الاقتصادية مع إمبراطورية الوسط، حتى مع وجود كل الانتقادات المشروعة".

يذكر أن المفوضية الأوروبية عرضت خطة مكونة من عشر نقاط بهدف تعزيز المصالح الأوروبية، كرد فعل على السعي الاقتصادي والسياسي للصين نحو الهيمنة، وتقترح المفوضية الأوروبية في هذه الخطة مثلا تعزيز الربط بين منح الطلبات العامة ومعايير العمل والبيئة.

ووصف فانسلبن الخطة بأنها بمثابة إشارة مهمة من بروكسل تهدف لتعزيز العلاقات على قدم المساواة مع الصين، وفي الوقت ذاته قال رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية: "يجب أن يكون من الواضح بالنسبة لنا أنه يجب أن تظل الصين شريكا اقتصاديا استراتيجيا لأوروبا".

وأضاف أن الصين تعد بالفعل أهم شريك تجاري على مستوى العالم بالنسبة للاقتصاد الألماني، لافتا إلى أن الصين تندرج ضمن أفضل ثلاث أسواق بصفتها موقعا للاستثمارات بالنسبة للشركات الألمانية.

يشار إلى أنه من المقرر المصادقة على خطة المفوضية الأوروبية خلال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي المنتظرة في بروكسل في نهاية الأسبوع القادم، ولكن ليس من المحتمل أن توافق دول الاتحاد الأوروبي عند التنفيذ الملموس على إجراءات تمنح السلطات حقوقا كبرى في التدخل.