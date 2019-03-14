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عرضت فضائية «RT Arabic» مقطع فيديو يرصد إعصارًا ضرب أمس الأربعاء، مدينة روتجن الألمانية، والتي تضم نحو 8500 شخصًا.
وأفادت الفضائية بأن وسائل الإعلام المحلية قد أوضحت أن الإعصار تسبب في إصابة 5 أشخاص بجروح طفيفة، فضلًا عن إلحاقه الضرر بعدة منازل.