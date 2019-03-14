اصطفاف الرجال باليابان لشراء الشوكولاتة والهدايا للنساء بمناسبة «اليوم الأبيض»

يصطف رجال الأعمال اليابانيون، اليوم الخميس، وقد ارتدوا البدل ورابطات العنق، لشراء الشوكولاتة باهظة الثمن من متجر في طوكيو، في إطار الاحتفال بـ"اليوم الأبيض".

ويعتبر "عيد الحب" (الفلانتين) في المجتمع الياباني الذي يهيمن عليه الذكور، فرصة مناسبة لتقدم النساء الهدايا للرجال. وبعد شهر من عيد الحب، يقوم الرجال برد المعروف من خلال إنفاق 3000 ين (27 دولارا) أو أكثر على الشوكولاتة من متجر "جان بول هيفين" بمركز "ميتسوكوشي" التجاري في منطقة جينزا.

يشار إلى أن "اليوم الأبيض" يحظى بشعبية أقل من "عيد الحب".

وفي اليابان التي تشهد تغيرات متسارعة، انضم المزيد من الرجال إلى التقليد الحديث نسبيا لشراء الشوكولاتة أو بسكويت الكوكيز أو الملابس الداخلية أو حتى المجوهرات، للزوجة أو شريكة الحياة أو الزميلة في العمل.

وكانت شركة "إيشيمورامانسيدو" للحلويات في مدينة فوكوكا جنوب غربي البلاد، أطلقت يوم 14 من مارس من عام 1978 مناسبة "يوم المارشمللو"، في محاولة لدفع الرجال لشراء منتجاتها للنساء. ثم بدأت الشركة لاحقا في إطلاق اسم "اليوم أبيض" على المناسبة.