هاموند: استبعاد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق «ليس حلا»

قال فيليب هاموند، وزير الخزانة البريطاني، اليوم الخميس، لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية إن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفا ق غير مطروح على الطاولة في 29 مارس".

ويصوت أعضاء مجلس العموم البريطاني، اليوم الخميس، على إمكانية إرجاء خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، بعدما أسفرت إجراءات التصويت أمس الأربعاء في البرلمان عن استبعاد الخروج بدون اتفاق.

وأشار هاموند، الذي يؤيد الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي، إلى أن الموافقة أمس الأربعاء على استبعاد الخروج بدون اتفاق لا تجيب فعليا على التساؤل حول كيفية تنفيذ هذه النتيجة، نظرا لأن الإجراء الافتراضي وفقا للقانون هو الخروج بدون اتفاق في حالة عدم موافقة البرلمان البريطاني على الاتفاق.

وقال هاموند لشبكة "سكاي نيوز" إن "الخيارات هى: الخروج بلا اتفاق، أو عدم الخروج، أو الاتفاق ... لا يمكن فقط القول لا نريد الخروج بدون اتفاق دون ذكر ما إذا كان سيتم تحقيق ذلك في ظل وجود اتفاق، أم من خلال عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".