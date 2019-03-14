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الصين ترفض تقريرا أمريكيا حول حقوق الإنسان وتصفه بأنه «مليء بالتحامل الأيديولوجي»

أ ش أ
نشر فى : الخميس 14 مارس 2019 - 1:56 م | آخر تحديث : الخميس 14 مارس 2019 - 1:56 م

رفضت الصين اليوم الخميس ما ورد بشأنها في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في العالم، واصفة إياه بأنه "مليء بالتحامل الأيديولوجي واتهامات لا أساس لها".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ - خلال مؤتمر صحفي اليوم - إن "محتوى التقرير مشابه للسنوات السابقة ومليء بالتحامل الأيديولوجي"، مضيفا أن التقرير يتجاهل الحقائق ويقدم "إدعاءات لا أساس لها" ضد الصين التي حققت تقدما في هذا المجال.

ودعا كانغ الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تنظر بإمعان في سجلها الخاص بحقوق الإنسان.

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