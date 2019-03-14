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مصرع 6 أشخاص في انفجار خط أنابيب للغاز بإيران

نور رشوان
نشر فى : الخميس 14 مارس 2019 - 11:44 ص | آخر تحديث : الخميس 14 مارس 2019 - 11:44 ص

لقي 6 أشخاص مصرعهم، صباح الخميس، في حادث انفجار خط أنابيب للغاز، بجنوب غرب إيران، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

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