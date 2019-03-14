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قوات الأمن الباكستانية تعتقل اثنين من العناصر الإرهابية

إسلام آباد - بنا
نشر فى : الخميس 14 مارس 2019 - 6:14 ص | آخر تحديث : الخميس 14 مارس 2019 - 6:14 ص

اعتقلت قوات الأمن الباكستانية إرهابيين اثنين خلال عملية نفذتها في مدينة "مانسهرا" بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن العملية نفذت بالتعاون بين أجهزة المخابرات ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة، في إطار عملية "رد الفساد" التي يقودها الجيش بالتعاون مع باقي أجهزة الأمن.

وأضاف البيان أن المعتقلين كانا مطلوبين لدى أجهزة الأمن لتورطهما في تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية التي طالت قوات الأمن والجيش ودور العبادة راح ضحيتها عدد من رجال الأمن والمدنيين.


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