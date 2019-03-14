برايا: تأسيس شركة لإدارة المنطقة الروسية في «قناة السويس»

قال اللواء محمد برايا، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، إنه سيتم الانتهاء من تأسيس شركة لإدارة المنطقة الروسية في شهر أبريل المقبل، كما تم الاتفاق مع الجانب الروسي على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة إجراءات العمل بها، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة اليوم بمقرها بالعين السخنة، بمناسبة زيارة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، لعمل جولة تفقدية بالمنطقة.

وأشار إلى توقيع الاتفاقية الإطارية للمنطقة الروسية، ودخلت حيز التنفيذ في نهاية العام الماضي.

وقدم شرحا تفصيليا لتطورات العمل في المنطقة الشمالية، وقال إنها تضم 3 مناطق صناعية، وهي شرق بورسعيد وشرق الإسماعيلية ومنطقة أبو خليفة، إضافة إلى 3 موانئ.

وأوضح أن حفر القناة الجانبية للميناء غير شكلها بالكامل، لافتًا إلى أن التشغيل التجريبي للميناء شرق بورسعيد بدأ في 7 مارس الجاري بتصدير شحنتي ملح منه.

وتضم المناطق الثلاث محطات كهرباء وصرف صحي ومياه، وتم التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لعمل سنترال متحرك في بورسعيد.

وأوضح أنه تم التعاقد مع شركة سيكو تراس لإنشاء محطة متعددة الأغراض في ميناء شرق بورسعيد؛ ليكون أول ميناء أخضر من خلال شركة تم تأسيسها برأسمال مرخص به 12 مليار جنيه ومدفوع 1.2 مليار جنيه.