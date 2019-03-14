أطباء اليونان يبدأون إضرابا للاحتجاج على خفض الأجور

قال متحدث نقابي إن العاملين في المجال الطبي باليونان بدأوا، اليوم الخميس، إضرابا للاحتجاج على خفض الأجور والعجز في أعداد الموظفين.

وأضاف المتحدث النقابي للإعلام الحكومي أنه يتم التعامل فقط مع الحالات الطبية الطارئة.

وتراجع معدل الإنفاق على القطاع الصحي بشكل كبير منذ بدأت الشؤون المالية في اليونان في التدهور في عام 2010.

ووفقا لإحصاءات النقابة، غادر البلاد 18 ألف طبيب شاب، وآلاف من العاملين في مجال الطب، وقد ذهب معظمهم إلى بريطانيا وألمانيا ودول الخليج.

ولمواجهة الإفلاس، طلبت اليونان خطة إنقاذ في عام 2010، وانتهى الأمر بحصولها على 3 برامج مساعدات، انتهى آخرها في أغسطس الماضي.

وفي المقابل، تعين على أثينا إجراء إصلاحات قاسية أدت إلى خفض متوسط الدخل في البلاد بنحو 25%، وهو ما أثار حالة من الاستياء واسعة النطاق، وأدى إلى خروج العديد من الإضرابات والاحتجاجات.