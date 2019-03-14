الهند تشعر بـ«خيبة أمل» لعرقلة الصين إدراج متشدد في قائمة الأمم المتحدة للإرهاب

تشعر الهند "بخيبة أمل" بسبب عرقلة الصين لمحاولة في مجلس الأمن الدولي لإدراج رئيس تنظيم متشدد يتمركز في باكستان، والذي تحمله الهند مسؤولية هجوم بسيارة مفخخة وقع في الآونة الأخيرة، على قائمة للإرهاب ، وفقا لما قاله متحدث باسم وزارة الخارجية في نيودلهي اليوم الخميس.

وأسفر تفجير سيارة مفخخة في 14 فبراير في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير عن مقتل 40 فردا من القوات شبه العسكرية ، وجعل الهند وباكستان على شفا الحرب .

وذكرت وكالة الأنباء الهندية الآسيوية (إيانس)، أن الصين قالت أمس الأربعاء، في مذكرة لمجلس الأمن الدولي إنها تحتاج لمزيد من الوقت لدراسة طلب إدراج مسعود أزهر في قائمة الأمم المتحدة السوداء للإرهاب. ومن شأن إدراجة في القائمة فرض حظر عالمي على سفره وتجميد أصوله.

وجاء في بيان الهند: "لقد حال هذا دون اتخاذ المجتمع الدولي إجراء لتصنيف زعيم /جيش محمد/ ،وهو تنظيم إرهابي محظورة ونشط أعلن مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي في جامو وكشمير في 14 فبراير 2019 ... نشعر بخيبة أمل من هذه النتيجة".

وأعاقت الصين مقترحات مماثلة ضد زعيم "جيش محمد" في الماضي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الهندية: "سنستمر في اتباع كل السبل المتاحة لضمان تقديم زعماء الإرهاب المتورطين في هجمات شنيعة ضد مواطنينا إلى العدالة".

وكانت الهند قد شنت هجوما جويا استهدف ما قالت إنه معسكر تدريب لجماعة جيش محمد في الأراضي الباكستانية في أعقاب الهجوم الذي وقع في فبراير، قائلة إن باكستان لم تتخذ إجراء ضد الجماعة.