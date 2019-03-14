تركيا ترفض دعوة البرلمان الأوروبي لتعليق انضمامها للاتحاد الأوروبي

رفضت تركيا أمس الأربعاء، دعوة البرلمان الأوروبي لتعليق محادثات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي من جانب واحد، ولكنها أشارت إلى التزام أنقرة بهدف الانضمام للتكتل الذي تسعى إليه منذ عقود.

كان البرلمان الأوروبي قد دعا في تصويت أمس، إلى تعليق محادثات الانضمام مع تركيا، بالنظر إلى انتهاكاتها لحقوق الإنسان وسيادة القانون.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن التصويت يأتي في وقت يشهد "جهود مشتركة لتجديد العلاقات بين بلدنا والاتحاد الأوروبي"، مضيفةً أن هذا "القرار المعني لا يحمل أي معنى بالنسبة لنا."

وعلى الرغم من أن قرار البرلمان الأوروبي "متناقض ومنحاز"، فإن البيان التركي لا يزال يعكس لهجة تصالحية، مع تأكيده على أن عضوية الاتحاد الأوروبي لا تزال هدفًا استراتيجيًا بالنسبة لتركيا.

وأشارت الخارجية التركية إلى أن أنقرة تواصل بذل الجهود المتعلقة بتحقيق إصلاحات في مجالي حقوق الإنسان والقضاء.

وصوت 370 نائبا لصالح تعليق المحادثات، بينما عارضه 109 نواب في حين امتنع 143 نائبا عن التصويت.

وقالت النائبة الاشتراكية كاتي بيري من هولندا "قوبلت دعواتنا المتكررة لاحترام الحقوق الأساسية بأذن صماء في أنقرة".

وأضافت بيري "تركيا تحتل المركز الأول عالميا في عدد الصحفيين المعتقلين في السجون".

يذكر أن تركيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ 20 عاما، إلا أن محادثات العضوية مجمدة حاليا وسط خلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد بشأن تعليق العملية بشكل رسمي، حيث لم يؤيد معظم الأعضاء ذلك.