الخارجية الألمانية ترفض انتقادا يتعلق بجهودها لإطلاق سراح صحفي ألماني محتجز بفنزويلا

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رفضت وزارة الخارجية الألمانية الانتقاد الموجه للجهود التي تقوم بها لأجل الصحفي الألماني المحتجز في فنزويلا، بيلي زيكس.

وذكرت دوائر من الخارجية الألمانية بالعاصمة برلين إنه تمت حتى الآن ثلاث زيارات للمحتجز لزيكس.

وأضافت: "في إطار إشرافنا القنصلي المكثف لا تزال تعمل الخارجية الألمانية والسفارة في كاراكاس على تحقيق احترام الحقوق القانونية للسيد زيكس والامتثال لها وكذلك على أن يخضع (زيكس) لإجراء شفاف وقانوني".

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد رفض بالفعل في شهر فبراير الماضي الاتهام بالتقاعس في هذه القضية.

يذكر أنه تم إلقاء القبض على الصحفي الألماني في فنزويلا في منتصف شهر نوفمبر الماضي بتهمة التجسس.

ومن جانبها تعتبر منظمة مراسلين بلا حدود هذه الاتهامات أنها غير مثبتة.

وكان والدا الصحفي الألماني قد اتهما الحكومة الاتحادية أول أمس الثلاثاء بأنها لا تبذل جهودا كافية لأجل إطلاق سراح ابنهما.

وقال الأب إدفارد زيكس: "الحكومة الألمانية لم تحتج على احتجاز صحفي (في فنزويلا)"، لافتا إلى أنها لم تطلب أيضا إطلاق سراحه.

يشار إلى أن الكتلة البرلمانية لحزب البديل الألماني المعارض (إيه إف دي) بالبرلمان المحلي بولاية براندنبورج طلب من حكومة الولاية في مذكرة الالتزام بأن تسعى الحكومة الاتحادية لتحقيق إطلاق سراح عاجل لزيكس.

وسيناقش البرلمان المحلي بالولاية هذه المذكرة اليوم الخميس.