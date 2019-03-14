تنتظر فاطماتا تراوري، لنحو أربع ساعة ليحصل طفلاها التوأم على اللقاحات اللازمة.

وتراوري موجودة مع العشرات من الأمهات والأطفال في الفناء الترابي التابع لأحد المراكز الطبية في بلدة موبتي بوسط مالي.

ولا تكترث تراوري لطول الانتظار، وتقول: "كان يموت الكثير من الأطفال هنا. ولكن الأمر لم يعد كذلك."

وتصف تراوري /30 عاما/ كيف مرت عشرات الأمهات الموجودات في الفناء بتجربة دفن أطفالهن خلال فترات انتشار الأوبئة في الماضي، وتشير إلى تغير الأوضاع بعدما أصبح "يتم الآن تطعيم جميع الأطفال".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تحول اللقاحات دون موت مليوني إلى ثلاثة ملايين شخص كل عام. إلا أنه في الدول الغربية الغنية، أصبح هناك اتجاه متنام للتشكيك في هذه التطعيمات.

وترى المنظمة في الابتعاد عن اللقاحات واحدا من أكبر المخاطر على الصحة العالمية، وأن عدد حالات تفشي أمراض التي يمكن الوقاية منها مثل الحصبة، يزداد بشكل سريع.

وربما يتعلم الغربيون المتشككون شيئاً ما من الدول الأكثر فقرا مثل مالي.

الشعب هناك يرى في اللقاحات نعمة تنقذ الحياة. لا يزال معظمهم يتذكرون الأوقات التي كان الأطفال فيها يلقون حتفهم بصورة متكررة جراء إصابتهم بأمراض يمكن الوقاية منها، مثل الحصبة والجدري والكزاز (التيتانوس).

وتوضح الطبيبة آن كوديو، مديرة المركز الطبي في موبتي، أنه "لهذا السبب لا يخشى الناس هنا اللقاحات".

وتتحدث الأرقام المتعلقة باللقاحات عن نفسها، فمنذ تقديم اللقاح المضاد للحصبة عالميا، على سبيل المثال، انخفض انتشار المرض بصورة كبيرة. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فتك الفيروس بحياة نحو 6ر2 مليون شخص في عام 1980، مقارنة بأقل من 110 آلاف في عام 2016، إلا أن عدد حالات الإصابة بالحصبة ارتفع في أوروبا بصورة هائلة في السنوات الماضية- من 5273 في 2016 إلى 23927 في 2017. ووصفت منظمة الصحة العالمية هذه البيانات بأنها جرس إنذار، ودعت إلى تحرك عاجل.

وهناك العديد من الأسباب وراء تزايد الشكوك بشأن اللقاحات في الدول الأغنى. وفي بعض الحالات، يتهاون الآباء ببساطة، أو ينسون إعطاء اللقاحات لأبنائهم. ويتشكك آخرون في فاعلية التطعيمات أو يتجنبونها خوفا على الأطفال من الآثار الجانبية.

وتقول الطبيبة سابين فيكر، من مستشفى فرانكفورت الجامعي: "رافضو اللقاحات مجموعة صغيرة جدا ولكنهم يثيرون جلبة، ما يجعل صوتهم مسموعاً جداً".

وفيكر عضو في لجنة "ستيكو" التي تضع التوصيات المتعلقة باللقاحات في ألمانيا. وتوضح أنه عندما يمرض الناس يذهبون إلى طبيب وعادة ما يقبلون أي علاج يتم وصفه لهم لأنهم يريدون الشفاء.

ويختلف الأمر في حال اللقاحات، حيث يتعين إقناع شخص سليم بتناول علاج وقائي. وتؤكد فيكر أنه "لا يوجد عقار ليس له آثار جانبية".

إلا أن المخاطر في حالة تناول اللقاح تكون أقل. وتسوق فيكر مثالا على ذلك بالحصبة: فنحو واحد من بين كل ألف شخص ممن يصابون بالحصبة يكون عرضة أيضا للإصابة بالتهاب في المخ. وهناك احتمال للإصابة بتلف دائم في المخ، أو حتى الموت. ومع تناول اللقاح، يتراجع الاحتمال بصورة كبيرة ليصبح فقط واحدا لكل مليون.

وتلفت فيكر بذلك إلى أن "الخطر في حالة عدم الحصول على اللقاح يكون أكبر بكثير".

والمعارضون للقاحات في الدول الغربية هم في أغلب الأحيان من أبناء الطبقات المتوسطة المتعلمة، ولكن الوضع في مالي على العكس من ذلك تماما. وتشدد الطبيبة كوديو على أنه لا يزال يتعين القيام بالمزيد من العمل لتعريف الآباء غير المتعلمين بفوائد التطعيمات.

ووفقا للخبراء، ساعدت حملات التطعيم منذ بداية الألفية في إنقاذ حياة عشرات الآلاف من الأطفال في مالي، التي تعد واحدة من أفقر دول العالم.

ففي عام 2000، كان طفل من بين كل خمسة أطفال يموت دون الخامسة. وتراجع المعدل حاليا إلى واحد من بين كل عشرة.

إلا أن الإحصائيات لا تعني الكثير لمامو سيلّْا /65عاما/، التي فقدت أربعة من أبنائها خلال ولادتهم أو في مرحلة الطفولة المبكرة. كما أن واحدة من بناتها مصابة بشلل الأطفال وتعاني من إعاقة شديدة.

وتقول سيلا: " لست خبيرة، ولكن ما مررت به- لدي بنت تعاني إعاقة شديدة بسبب شلل الأطفال- كان كافيا لإقناعي".

وتشارك سيلا في الترويج لحملة تطعيم في بلدتها باراويلي، وتؤكد: "لا أريد أن تعاني أمهات أخريات ما عانيت".