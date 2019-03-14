الإكوادور تعتزم الانسحاب من اتحاد دول أمريكا الجنوبية

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أعلن رئيس الإكوادور، لينين مورينو، الأربعاء، أن بلاده ستنسحب من اتحاد دول أمريكا الجنوبية، قائلا إن تلك المنظمة فشلت في أداء مهمتها.

وأضاف مورينو في خطاب متلفز: "أصبحت المنظمة منصة سياسية قضت على حلم التكامل الذي بيع لنا".

وتأسست المنظمة المؤلفة من 12 عضوا عام 2008 لتعزيز التكامل الإقليمي كحصن ضد النفوذ الأمريكي ، لكنها أصيبت بالشلل إلى حد كبير بسبب الانقسامات السياسية والتنازع حول كيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية والسياسية في فنزويلا.

وقال مورينو إن نصف أعضاء المنظمة لم يشاركوا ولم يسهموا فيها منذ أكثر من عام، مشيرا إلى أن كيتو فشلت في محاولات لحل قضايا المحسوبية والإنفاق الخاطئ.

وأضاف أن "الإكوادور خلصت إلى أن شروط نجاح المنظمة في مهمتها للتكامل بين دول أمريكا الجنوبية غير موجودة".

وكانت كولومبيا انسحبت من المنظمة في أغسطس، قائلة إنها تأسست على يد الرئيس الفنزويلي الراحل هوجو تشافيز "لتمزيق وحدة أمريكا اللاتينية وتشكيل هيئة تدعم نظامه".

كذلك، علقت الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وباراجواي وبيرو عضويتها في المنظمة في وقت سابق.





