تسجيل 155 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في هولندا

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أعلنت هيئة الصحة العامة الهولندية أن البلاد سجلت 155 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ أمس الجمعة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 959 حالة إصابة.
وأعلنت هولندا عن 10 حالات وفاة منذ بدء تفشي المرض.