فرنسا بصدد إغلاق جميع المقاهي والمطاعم ومعظم المتاجر اعتبارا من منتصف الليل

الأكثر قراءة
هل تم تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات؟
وزير التعليم ينفي تعليق الدراسة في مصر أسبوعين
ماذا يعني إعلان ترامب حالة الطوارئ لمكافحة كورونا؟
السعودية تعلق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين اعتبارا من الأحد
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أنه أمر جميع المقاهي والمطاعم ومعظم المتاجر التي لا تعد أعمالها حيوية وتخدم الجمهور بإغلاق أبوابها اعتبارا من منتصف الليل لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد.