 فرنسا بصدد إغلاق جميع المقاهي والمطاعم ومعظم المتاجر اعتبارا من منتصف الليل - بوابة الشروق
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فرنسا بصدد إغلاق جميع المقاهي والمطاعم ومعظم المتاجر اعتبارا من منتصف الليل

علم فرنسا
علم فرنسا
(د ب أ)
نشر فى : السبت 14 مارس 2020 - 10:54 م | آخر تحديث : السبت 14 مارس 2020 - 10:54 م

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أنه أمر جميع المقاهي والمطاعم ومعظم المتاجر التي لا تعد أعمالها حيوية وتخدم الجمهور بإغلاق أبوابها اعتبارا من منتصف الليل لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد.

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