موريتانيا تسجل أول إصابة بـ«كورونا» لمواطن أجنبي

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، الجمعة، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لأجنبي قدم إلى البلاد، في 9 مارس، مؤكدة أن كل الإجراءات من حجر وبحث عن كل من خالطوا هذا الشخص المصاب قد تم اتخاذها.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المصاب، الذي لم تحدد جنسيته، علم بعد قدومه للبلاد بإصابة أشخاص كان على صلة بهم في الخارج، ووضع نفسه في حجر بمنزل بالعاصمة نواكشوط، قبل أن يطلع وزارة الصحة، الجمعة، على ارتفاع في درجة حرارته، تبين لاحقا بعد الكشف أنها إصابة بفيروس كورونا.

وطالبت الوزارة المواطنين بتوخي الهدوء وعدم الذعر والفزع والالتزام بإجراءات الوقاية اللازمة.

وفي وقت سابق الجمعة، قررت موريتانيا إلغاء جميع الرحلات السياحية السنوية المقبلة من فرنسا والمتجهة نحو ولاية "آدرار" شمال البلاد، خوفا من انتقال عدوى فيروس كورونا.



وبحسب تعميم صادر عن وزارة التجارة والسياحة، فإن الإجراء اتخذ بتعليمات صادرة من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني كإجراء احترازي لتفادي انتقال الفيروس إلى البلاد التي لم تسجل فيها حتى الآن أي حالات من المرض.

وكانت مناشدات قد تم تداولها منذ يوم أمس على مواقع التواصل الاجتماعي لإلغاء هذه الرحلات التي كانت مبرمجة مسبقا في إطار ما يعرف بالموسم السياحي، وكان من المنتظر بدء وصول أول فوج منها اليوم السبت.