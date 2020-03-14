ذكر طبيب البيت الأبيض شون كونلي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقى مؤخرا شخصين على الأقل تبينت لاحقا إصابتهما بفيروس كورونا، لكنه لم يطلب بعد إجراء فحص خاص بهذا المرض.

وأوضح كونلي، في بيان صحفي نشره البيت الأبيض، أن ترامب أجرى نهاية الأسبوع الماضي محادثات مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، وفي نفس الوقت "تواصل لفترة وجيزة" مع شخصين، وليس واحدا، أصيبا بكورونا، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتابع الطبيب: "اتصالات الشخص الأول بالرئيس كانت محدودة للغاية واقتصرت على تسجيل صور ومصافحة"، مبينا أن ترامب أمضى وقتا أكبر ومباشرا مع الشخص الثاني، لكن كل الاتصالات جرت قبل ظهور الأعراض.

وأضاف أن "هذه الاتصالات تمثل خطرا منخفضا لنقل الفيروس، ولا حاجة حاليا للعزل المنزلي أو إجراء فحص خاص بكورونا بسبب غياب أي أعراض لدى الرئيس".

كما أكدت سفارة البرازيل لدى الولايات المتحدة تشخيص الإصابة بفيروس كورونا لدى القائم بالأعمال البرازيلي، نيستور فورستير، وهو عضو ثالث في الوفد الذي التقى ترامب.