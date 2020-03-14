بحثت مصممة الأزياء الثلاثينية، فلايمي أليد، لمدة 4 أشهر حتى وجدت ضالتها، وهي شقة وسط العاصمة النيجيرية، ليجوس -التي تعاني من التضخم السكاني- في موقع ممتاز على طريق سريع بالقرب من عملها.

وتقول أليد، لقناة "بي بي سي"، إنها أجبرت بحسب السائد في ليجوس على أن تدفع مقدم سنة لشقة ستستأجرها عامين فقط، وكان المقدم 2000 دولار.

وليس ذلك حال أليد وحدها؛ لأن ليجوس العاصمة الاقتصادية لنيجيريا يسكنها 22 مليون نسمة، أغلبهم شباب مغتربين يعملون في مجالات الإلكترونيات والموضة والبنوك، ولا يزيد دخلهم السنوي من رواتبهم سوى بالقليل عن مقدمات الشقق الباهظة.

وتقول أليد -التي لا يتجاوز دخلها السنوي 2700 دولار من الرواتب الشهرية، إنها بعد دفعها مقدم الشقة الـ2000 دولار لم يبق لديها شيء آخر تنفقه باقي العام.

ويذكر أنه قبل تعديل قوانين الإيجارات عام 2011، كان ملاك العقارات يطلبون مقدم سنتين من أي شباب مغترب قبل أن يسلموهم مفاتيح شققهم.

ويقول الشاب ديفد بانكول، 30 عاما، ويعمل مصمم ألعاب فيديو، إنه ظل سنتين ينام في مكتبه بجزيرة ليكي في ضواحي العاصمة؛ حتى يجمع مقدم شقته، مضيفا أن تلك من أكثر مراحل حياته تحديا؛ لأنه ظل يصارع البعوض كل ليلة في مكتبه آملا في أن يحصل على مراده في النهاية.

وعندما حصل ديفيد على بغيته، كانت ملحقا صغيرا مساحته 18 مترا، دفع مقدمه 820 دولارا، إضافة إلى 200 دولار لخدمات الأمن والمياه والكهرباء، ولذلك فديفيد -حسب قوله- لن يشتري أي ملابس طوال العام؛ لأنه بحاجة لبقايا المال لديه لشراء وجبات الطعام باهظة الثمن، بعدما منعت الحكومة تواجد عربات الأكل الرخيص بالشوارع.

ويقول ديفيد إنه مستغرب من الشركة التي تعطيه مرتبا محدودا وتتوقع منه أن يشتري به طعامه الغالي، وأضاف أنه ربما لو لم تكن لديه مصاريف مقدم الشقة، لاستطاع توفير شيء إضافي من الراتب لشراء المزيد من الطعام.

وتعد مشكلة التضخم السكاني جزءا أساسيا من قضية توحش ملاك العقارات؛ لأنه بحسب الإحصائيات، يزيد معدل تواجد السكان بالمدن النيجيرية بـ50%، بينما يتوقع أن يتضاعف إجمالي عدد السكان عام 2050 ليبلغ 400 مليون نسمة.

وما زاد المشكلة أكثر هي الفيضانات الناجمة عن التغير المناخي، والتي دفعت سكان العاصمة ليجوس للدخول لوسط البلد أكثر؛ ما يعني كثافة سكانية أكبر بمساحة أقل، ولذلك ترتفع أسعار السكن وتقل فرص إيجاد عقار فارغ بسهولة.

وتقول أبايلا أباهو، مديرة مشروعات في الـ29 من عمرها، إن نظام السمسرة هو أسوأ دروب الاستغلال، مطالبة بإيجاد شركات ثابتة تشرف على عمليات الإيجار وتدير العقود بين الملاك والمستأجرين.

وتضيف أن عدم وجود قانون منظم لفكرة السمسرة يزيد الأمر سوءا؛ لأن السماسرة يرفعون عمولاتهم على الشهر الذي هو جزء من السنة مقدم من 10% لـ20%؛ ما يعني أن الشقة التي مقدمها السنوي 1000 دولار يصبح 2000 دولار.

ويقول سانداي إينا، أحد السماسرة، إن الملاك يفضلون طلب مقدمات بالسنة؛ لأن لديهم ديون طائلة يريدون سدادها سريعا، كما أنهم يستغلون حاجة المغتربين في تأجير عقار، بينما أضاف أن الحل الأفضل هو أن تضع الدولة قانونا يحدد عمولة السماسرة بـ5% فقط للتخفيف على المستأجرين.

ومن الأمور التي قد تخفض من حدة الأزمة، هي بناء الدولة لخط سكك حديدية يربط العاصمة ليجوس بولايتين مجاورتين لها؛ ما يعني أن الموظفين المغتربين سيجدون سهولة للذهاب سريعا لعملهم دون الإقامة بالعاصمة، ومن جانب آخر سيؤدي انخفاض عدد المستأجرين لتحسن أسعار الإيجارات.

ومن جانب آخر، قامت شركة "أوبر" بإضافة خاصية جديدة، وهي النقل المائي، إذ توفر قوارب خاصة لمن يطلب من الموظفين المقيمين بالجزر القريبة من العاصمة ليصلوا إلى أعمالهم سريعا.

ويقول واسيو أكيوسلا، وزير الإسكان النيجيري، إن الشركات بإمكانها مساعدة موظفيها بوضع تأمينات للسكن سنوية بدلا من إعطائهم تلك التأمينات شهريا، ولكنه أضاف أن الشركات لا تحبذ فعل ذلك لعدم ضمانها بقاء الموظف طوال العام.

وكحل أفضل، قررت الفتاتان أكينتيلا وديلابو، تأجير شقة مشتركة لتدفعان قدرا أقل من المال، إذ تدفع كل منهما شهريا 270 دولار للإيجار، والخدمات المتعلقة به شاملة المياه والكهرباء.

وأما أليد، ففضلت تقاسم شقتها مع زميلة أخرى بالعمل؛ للتخفيف من وطأة المصاريف، ولكنها أضافت: "إذا لم تقم الحكومة بتقليل مقدمات الشقق لتصبح نصف سنوية على الأقل، فلن يكون أمام الشباب المغترب سوى سياسة التقشف الصارم لشراء شقة".