شركاء الائتلاف في سلوفاكيا يقدمون تشكيلة حكومية جديدة للرئيس

قال شركاء الائتلاف المحتملين في سلوفاكيا أنهم اقتربوا من وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة الحكومة الجديدة وقدموا قائمة أسماء لرئيس البلاد.

وتم تسليم قائمة التعيينات الوزارية، التي لم تصدر بعد، إلى الرئيسة سوزانا تشابوتوفا لمراجعتها، حسبما قال إيجور ماتوفيتش، زعيم حزب "أولانو" المحافظ.

وقال ماتوفيتش (46 عاما) إن شركاء التحالف لم يتفقوا بعد على عدد قليل من التعيينات الوزارية.

وستتألف الحكومة الجديدة من ممثلين عن حزب أولانو، الذي ينتمي إليه ماتوفيتش، الذي حصل على 02ر25% من الأصوات في انتخابات 29 فبراير، إلى جانب ثلاثة شركاء في الائتلاف.

كما سينضم إلى الحكومة الجديدة حزب "نحن عائلة" الشعبوي وحزب الحرية والتضامن الليبرالي وحزب "من أجل الشعب" الذي ينتمي إليه الرئيس السابق أندريه كيسكا.

ولدى تلك الأحزاب 95 مقعدا في البرلمان السلوفاكي الذي يضم 150 مقعدا.