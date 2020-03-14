«التعاون الإسلامي» تدعو الأمم المتحدة لإعلان 15 مارس يوما دوليا للتضامن ضد الإسلاموفوبيا

جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الدعوة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية إلى إعلان 15 مارس يوما دوليا للتضامن ضد "الإسلاموفوبيا".

وأكد العثيمين - في كلمة أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت - أن الدعوة تأتي لتعزيز الوعي العالمي بخطر الإسلاموفوبيا والكراهية والتعصب ضد المسلمين، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية للتصدي لهذه الظاهرة وتعزيز التسامح والتفاهم والتعايش السلمي في العالم.

وأشار العثيمين إلى أن ذلك يأتي بمناسبة مرور عام على الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، وراح ضحيته عدد كبير من المصلين الأبرياء.

وجدد تقدير المنظمة للموقف الحازم والصريح الذي اتخذته نيوزيلندا حكومة وشعبا ضد الإرهاب، مثمنا الموقف المتميز الذي اضطلعت به رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسندا إردن في رعايتها للمسلمين في بلادها خلال تلك الظروف العصيبة والإجراءات التي اتخذتها حكومتها للتصدي للكراهية والإرهاب.

وأكد العثيمين أن ذلك العمل الإرهابي البشع قد بعث برسالة قوية مفادها أن خطاب الكراهية والتعصب والإسلاموفوبيا يشكل تهديداً لكل المجتمعات، وأن الإرهاب ليس له دين أو عرق أو جنسية.