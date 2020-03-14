 «رينو-نيسان»: وقف العمل في مصنع بمدينة برشلونة بسبب تداعيات كورونا - بوابة الشروق
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«رينو-نيسان»: وقف العمل في مصنع بمدينة برشلونة بسبب تداعيات كورونا

(د ب أ)
نشر فى : السبت 14 مارس 2020 - 8:15 م | آخر تحديث : السبت 14 مارس 2020 - 8:15 م

قالت متحدثة باسم شركة نيسان موتور اليابانية لصناعة السيارات اليوم السبت إن تحالف "رينو-نيسان" قرر إغلاق مصنع تابع له في مدينة برشلونة الإسبانية بسبب الاضطراب في سلاسل التوريد الخاصة به على خلفية تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت المتحدثة أزوسا موموس، في بيان أرسل إلى وكالة أنباء "بلومبرج" عبر البريد الإلكتروني: "توقف الإنتاج في مصنعنا بمدينة برشلونة أمس الجمعة بسبب القيود المحلية على الحركة، والتي أثرت على سلاسل التوريد الخاصة بنا."

وأضافت: "لهذا السبب، أخطرنا موظفينا بأن يوم، بعد غد الإثنين، لن يكون يوم إنتاج".

وأفادت بأن نيسان ستواصل مناقشة أي حلول ممكنة للموقف مع السلطات المعنية.


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