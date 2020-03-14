العراق: اصابات جديدة بفيروس كورونا فى واسط وكردستان

أعلنت دائرة صحة محافظة واسط العراقية عن تسجيل إصابتين بفيروس كورونا المستجد.



وقالت الدائرة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، - إنه "تم تسجيل إصابتين بفيروس كورونا لرجل وزوجته في المحافظة"، مضيفة أن "المصابين عائدين من إيران".



ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا.



وقال الوزارة في بيان إن "عدد مواطني الإقليم الذين تم وضعهم في الحجر الصحي بلغ 842 شخصاً"، مبينة انه "تم توزيعهم على 30 مركزاً للحجر".



وأضافت أنه "خلال 24 ساعة الماضية تم فحص 251 حالة، منهم 184 في اربيل و67 في السليمانية، واظهرت النتائج ان بينهم 9 حالات حاملين للفيروس، وهم 1 في اربيل و8 في السليمانية".



ولفتت إلى أنه "تم تسجيل حالةً جديدة لمواطن مصاب بفيروس كورونا يبلغ من العمر 48 عام من ناحية طويلة التابعة لمحافظة ل‍حلبجة كان في الحجر الصحي بعد عودة من إيران".

أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن العراق قررت منع دخول القادمين من قطر وألمانيا إلى أراضيها بسبب فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أكد أن وباء كورونا تحول إلي جائحة، موضحا: "يحتاج ذلك إلى تضافر الجهود والتعاون الكامل، مع ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض".

وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط فى رسالة وجهها إلى دول شرق المتوسط، إن الدول ينبغى أن تعمل كحكومة واحدة ومجتمع واحد لمواجهة الوباء، مضيفا: "نسعى إلى تقوية الإجراءات والآليات فى التعامل مع الجائحة" .

وأضاف المنظرى أنه ينبغى تسريع وتفعيل آليات الطوارئ مع دعم المستشفيات لاستقبال أى حالات يشتبة فى إصابتها بالمرض، وطالب بضرورة الحفاظ على الفريق الطبي لضمان الاستدامة فى تقديم الخدمات الطبية، وشدد على أهمية تقليل التجمعات غير الضرورية منعا لنقل العدوي، وقال إن تقليل التجمعات والفعاليات يحد من عدوى كورونا.

وكان الدكتور أحمد المنظري قد عُيّن مديراً إقليمياً لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط من قبل المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في دورته الثالثة والأربعين بعد المائة.