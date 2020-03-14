روسيا تغلق حدودها مع بولندا والنرويج بسبب كورونا

وجه رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، بتعليق مرور المواطنين الأجانب مؤقتًا عبر الحدود الروسية مع بولندا والنرويج.

وذكر بيان للحكومة الروسية، اليوم السبت، أن القرار بهذا الشأن سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الأحد 15 مارس، ويتضمن حظر الدخول عن طريق البر عبر الحدود الروسية مع بولندا والنرويج لغرض العمل وللأغراض الخاصة والتعليمية والسياحية.

وأضاف البيان أنه سيتم استثناء مواطني بيلاروسيا وأعضاء الوفود الرسمية والأشخاص، الذين يحملون تصريح إقامة في الاتحاد الروسي، من هذا القرار، مشيرا إلى أن جهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية في روسيا ستضمن تنفيذ هذا القرار.

وفي نفس السياق، أصدر رئيس الوزراء الروسي تعليمات إلى وزارة الصحة الروسية بإبلاغ المرافق الطبية، بما في ذلك المرافق الخاصة، بالإسعافات الأولية التي يجب تقديمها حال الإصابة بفيروس (كورونا المستجد).