نتنياهو: إغلاق المقاهي والمطاعم اعتبارا من الأحد لمواجهة فيروس كورونا

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل أمرت بإغلاق المقاهي والمطاعم ودور الترفيه اعتبارا من الأحد لمكافحة فيروس كورونا