 نتنياهو: إغلاق المقاهي والمطاعم اعتبارا من الأحد لمواجهة فيروس كورونا - بوابة الشروق
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نتنياهو: إغلاق المقاهي والمطاعم اعتبارا من الأحد لمواجهة فيروس كورونا


نشر فى : السبت 14 مارس 2020 - 9:57 م | آخر تحديث : السبت 14 مارس 2020 - 9:57 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل أمرت بإغلاق المقاهي والمطاعم ودور الترفيه اعتبارا من الأحد لمكافحة فيروس كورونا

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