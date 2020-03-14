كورونا يدفع برلمان رومانيا للموافقة على حكومة جديدة

أقر النواب الرومانيون حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء لودوفيتش أوربان، حيث نحوا جانبا الخلافات السياسية لمنحه الصلاحيات لمواجهة تفش فيروس كورونا (كوفيد 19).

أنهى التصديق على حكومة أوربان في تصويت بالثقة اليوم السبت، نزاعا سياسيا استمر لأكثر من شهر ،كان قد بدأ برفض قوى المعارضة تصويتا مماثلا الشهر الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وظهرت ضرورة التصديق على الإدارة الجديدة قبل يوم عندما وضع أوربان وعدد من وزرائه أنفسهم في الحجر الصحي بعدما خالطوا أعضاء من حزب آخر اثبتت الفحوصات إصابتهم بفيروس كورونا . وفي حين أن نتائج الفحوصات التي خضع لها أوربان نفسه ووزراؤه جاءت سلبية،فإنهم واصلوا عزل أنفسهم.

وقال أوربان في كلمة عبر البريد الإلكترونية: "رومانيا بحاجة إلى حكومة مستقرة تمتلك كل الأدوات القانونية المخولة لها للتصدي لتطورات فيروس كورونا غير المتوقعة.. وسوف يتم تبني خطة لمكافحة كل المخاطر الاقتصادية الناتجة عن الفيروس قريبا".

وسجلت الدولة المطلة على البحر الأسود حاليا 99 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس. وفي حين أن المسؤولين أغلقوا المدارس وعلقوا الرحلات القادمة من إيطاليا، فإن الخوف الأكبر هو أن المليون روماني الذين يعيشون هناك قد يعودون الديار للاحتفال بعيد الفصح.

وفي التصويت البرلماني، أدلى النواب بأصواتهم في مجموعات صغيرة وتساءلوا عن مدى جدارة مرشحي الحكومة عبر مؤتمر عقد عبر الهاتف. وقال أوربان وهو حليف للرئيس كلاوس يوهانيس إنه سوف يتم اخضاع إدارته بالكامل وكذلك أعضاء الأحزاب الأخرى والعاملين في البرلمان للفحص بعد إصابة عضوين من حزبه بالفيروس.

وفي حين أن الحزب الليبرالي الحاكم يدفع من أجل انتخابات مبكرة، تخلى عن الخطة بعد تصاعد تفش الفيروس. ويعتزم الآن البقاء في السلطة حتى إجراء الانتخابات العامة في الخريف.