خصصت الحكومة الصينية 9ر116 مليار يوان (7ر16 مليار دولار) للوقاية من الأوبئة ومكافحتها في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس الجمعة.

وقال فو جين لينج المسؤول بوزارة المالية الصينية - في مؤتمر صحفي بالعاصمة بكين اليوم السبت - "إنه بينما تواصل الحكومة الصينية جهودها للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، فقد اتخذت مجموعة من الإجراءات لتخفيف تأثير الوباء على الاقتصاد، مشيرا إلى أن الإيرادات المالية في الربع الأول من العام الجاري تأثرت مؤقتا من تفشي المرض، وأنه تم تطبيق تخفيضات كبيرة على الضرائب والرسوم لدعم النمو الاقتصادي".

وأوضح المسئول الصيني أن اقتصاد الصين يتمتع بإمكانات ومرونة كبيرين، وأن حجم عائداتها المالية مازال كبيرا.