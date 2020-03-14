ماذا يعني إعلان ترامب حالة الطوارئ لمكافحة كورونا؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة الطوارئ في بلاده بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي لم يتم العثور على أي لقاح مضاد له حتى الآن، وتسببه في وقف الحياة العامة في أمريكا وغيرها من الدول.وقال ترامب في مؤتمر صحفي، الجمعة، إن الإعلان عن الطوارئ الوطنية ليس بالشئ البسيط وهذا يعني أن هناك خطرًا يهدد المواطنين ويجب محاولة وقفه.



ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، فإن إعلان الطوارئ يعني استخدام أمريكا قانون "ستافورد" وهو القانون الفدرالي الذي يحكم جهود الإغاثة في حالات الكوارث، وهذا يشير إلى توفير تمويل طارئ لحكومات الولايات المتضررة.وفي عام 1988، تم سن القانون التابع للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوائ (FEMA) وهى وكالة تابعة لوزارة الأمن الداخلي، وتسيطر على أكثر من 40 مليار دولار خصصهم الكونجرس للإغاثة، ويمكن استخدام هذا التمويل في بناء مرافق طبية أو نقل مرضى أو عمل تدابير أخرى من شأنها إنقاذ المواطنين.



هل هذه المرة الأولى؟

هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها ترامب قانون "ستافورد" في فترة رئاسته، حيث استخدمه في مواقف أخرى، أبرزها حينما تعرض الغرب الأوسط من الولايات المتحدة إلى فيضانات وشهدت كاليفورنيا حرائق غابات.ويترتبط القانون بشكل خاص بالكوارث الطبيعية إلا أنه يقبل الاستخدام في حالة حدوث أوبئة وهذا ما جعل ترامب يلجأ إليه بعد عدم التمكن من السيطرة على فيروس كوفيد 19 الذي ضرب عدة ولايات أمريكا وأصاب 373 شخصًا في واشنطن فقط.



وليس ترامب فقط هو من استخدم قانون الطوارئ، حيث استخدمه سابقًا الرئيس الأسبق بيل كلينتون عام 2000 لدفع تكاليف مكافحة البعوض لمعالجة تفشي فيروس غرب النيل في نيو جيرسي ونيويورك- وفقا لـ"رويترز".كما استخدمه الرئيس السابق باراك أوباما، لمحاربة وباء أنفلونزا الخنازير وكان ذلك عام 2009.



ويحتاج قانون "ستافورد" طريقتان ليدخل حيز التنفيد، الأولى هى استجابة حاكم الولاية المتضررة أولًا لحدث الطوارئ وموافقته على تنفيذ خطة الاستجابة ويشهد كتابيًا أن حجم الحدث يفوق قدرة الدولة وأن المساعدة الفيدرالية ضرورية لانقاذ البلاد- حسبما ذكر موقع " kiro7".والطريقة الثانية هى تصريح رئاسي، وهو ما يعني إعلان الرئيس حالة الطوارئ أو كارثة كبرى تهدد الدولة وسط عدم قدرة حكومات الولايات على احتواء الأزمة، وهذا يسمح للرئيس على الفور بالحصول على مليارات الدولارات المتاحة في صندوق الإغاثة لتلبية احتياجات الطوارئ.



ويجوز للكونجراس السماح بخروج أموال إضافية عن التي حصلت عليها الولايات المتضررة في حالة استمرار الكارثة وعدم القدرة على احتوائها. ويغطي قانون "ستافورد" أحداث وكوارث عديدة، مثل الحرائق والانفجارات والفيضانات أي كان سبب حدوث الكارثة، بجانب عمليات الانقاذ والحفاظ على السلامة العامة وحماية الممتلكات في حالة التنبأ باقتراب حدوث كارثة، وتم استخدامه لانقاذ البلاد من COVID-19 لأنه يندرج تحت مسمى الحالات الطارئة.



ومن المقرر أن يقوم القانون الذي سيطبق بسبب فيروس كورونا التاجي بتوفير الرعاية الطبية الطارئة والمرافق الطبية المؤقتة، ومد الولايات المتضررة بالأدوية والماء والغذاء والحد من تهديدات السلامة العامة.