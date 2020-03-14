 فرنسا تعلن غلق المطاعم والسينمات لمنع انتشار كورونا - بوابة الشروق
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فرنسا تعلن غلق المطاعم والسينمات لمنع انتشار كورونا

وكالات:
نشر فى : السبت 14 مارس 2020 - 9:36 م | آخر تحديث : السبت 14 مارس 2020 - 9:36 م

قررت الحكومة الفرنسية، مساء السبت، إغلاق المطاعم ودور السينما، وكل ما هو غير أساسي لحياة المواطنين، ضمن جهود الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، إن هذا يأتي ضمن خطة فرنسية لتقليل حركة التنقل بين منطقة وأخرى، في مسعى للسيطرة على انتشار الفيروس في البلاد.

وذكر أن الاستثناءات من الحظر ستشمل متاجر السلع الغذائية والصيدليات ومحطات الوقود.

وطالب فيليب جميع الهيئات الحكومية بإعداد خطط لإبقاء أكبر عدد من الموظفين في منازلهم.

وسجلت فرنسا 838 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، مما رفع عدد المصابين بكورونا إلى 4499 شخصا.


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