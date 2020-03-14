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إعلان أول حالة وفاة بفيروس كورونا بمحافظة واسط العراقية

أ ش أ
نشر فى : السبت 14 مارس 2020 - 9:53 ص | آخر تحديث : السبت 14 مارس 2020 - 9:57 ص

أعلنت دائرة صحة محافظة واسط العراقية، اليوم السبت، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة الواقعة وسط البلاد.

وأفادت الصحة العراقية ـ حسبما ذكرت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية ـ إنه تم "تسجيل أول حالة وفاة في محافظة واسط تعود لشخص مسن أصيب بفيروس كورونا المستجد عقب عودته مؤخرا من إيران"، مشيرة إلى أن الشخص المتوفى دخل مؤخرا هو وزوجته إلى أحد المستشفيات بعد أن ظهرت عليهما أعراض المرض.

وأضافت أن "المصاب كان يعاني من عجز في القلب ومشاكل في الجهاز التنفسي وهو ما سبب تدهور سريع في حالته الصحية ووفاته رغم كافة الإجراءات الطبية المتخذة في حقه".

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